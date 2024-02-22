طريقة عمل البانيه الكداب دون لحوم في المنزل.. وصفة سهلة وسريعة

تحتار السيدات أحيانا في وصفات الغذاء، خاصة الاقتصادية، ونقترح عليهن طريقة عمل البانيه الكداب، بتكلفة بسيطة، ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية، إلى جانب طبق من المكرونة والسلطة، حتى يصبح غذاء متكاملا.

طريقة عمل البانيه الكداب

نقدم طريقة عمل البانيه الكداب دون لحوم، للشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sofra»، ونبدأ بالمقادير:

كيلو من البطاطس.

كوب دقيق ذرة.

نصف كوب من النشا، ويمكن الاستغناء عنها، وزيادة كمية الدقيق.

بقسماط كريسبي حار أو عادي.

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة تحضير البانيه الكداب بالخطوات

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير البطاطس للبانيه، من خلال تقطيعها إلى أجزاء شرائح متوسطة السمك، أي ليست رفيعة أو سميكة، ثم توضع في ماء مغلي لمدة، مع رشة بسيطة من الملح، وتترك لمدة 5 دقائق، حتى لا تنضج تمامًا، ويصعب وضعها في البيض والبقسماط.

بعد 5 دقائق، تصفى البطاطس من المياه المغلية، وتوضع في ماء مثلج، لوقف عملية التسوية، وبذلك تصبح البطاطس جاهزة لبقية الخطوات.

في وعاء كبير يحضر الخليط الجاف، وهو عبارة عن كوب من الدقيق، مع نصف كوب من النشا، ونصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر، ونصف ملعقة صغيرة من البصل البودر، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا، ثم يضاف الماء تدريجياً حتى لا يتكتل الخليط.

يتبل البقسماط الكريبسي بالملح والفلفل الأسود.

توضع البطاطس في الخليط السائل، وهو عبارة عن المياه مع المواد الجافة، ثم توضع في البقسماط، ويتم تغليفها جيدًا، وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تتماسك طبقة البانيه عليها.

تقلى في زيت غزير ساخن، حتى تأخذ اللون الذهبي، وتصفى من الزيت، وتقدم مع مكرونة بالصلصة الحمراء مع سلطة خضراء.