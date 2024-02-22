«الكبير أوي» أحمد مكي يرفع سقف الكوميديا في دراما رمضان 2024

بعد دقائق من أذان المغرب، تجلس العائلة حول مائدة الطعام.. تنساب الموسيقى المميزة التى وضعها الملحن عمرو إسماعيل، قبل أن تصل إلى الآذان «أنا الكبييير.. هو الكبير» لتعلن عن بدء مسلسل «الكبير أوى»، الذى تلتف حوله العائلة فى الموعد نفسه من كل عام منذ سنوات.

لوحة درامية متكاملة ترسمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجمهور الدراما فى مصر والوطن العربى خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، الذى يشهد مشاركة 19 عملاً درامياً متنوعاً ما بين الدراما الاجتماعية والقضايا القومية والأحداث التاريخية والأعمال المأخوذة عن أصل أدبى وأمام تلك الوجبة الدسمة تحظى الكوميديا باهتمام خاص هذا العام من خلال عدد من الأعمال، من أبرزها الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى» وهى السيمفونية الكوميدية التى يقودها المخرج أحمد الجندى والنجم أحمد مكى.

مباريات كوميدية ومفارقات غريبة تسيطر على أحداث الموسم الثامن من المسلسل

«الكبير» وسط رجاله «فزاع» و«أشرف»، ومشاكساته مع زوجته «مربوحة»، وعلاقته بنجليه «العترة» و«جونى جونيور»، وصداقته مع «نفادى»، بالإضافة إلى «هجرس» الذى يرافق «جونى» فى مغامراته، ومفاجآت «حزلقوم»، التى تكون دائماً خارج التوقعات، جرعة عالية من الكوميديا ينتظرها الجمهور خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، تحمل توقيع المخرج أحمد الجندى فى موسم ثامن من مسلسل «الكبير أوى».

عالم كامل من الشخصيات ارتبط به الجمهور منذ عرض الجزء الأول من «الكبير أوى» فى رمضان 2010، الذى كتب شهادة الميلاد الفنية لعدد من الممثلين الذين كانوا فى بداية الطريق آنذاك، وعلى مدار 13 عاماً تم تقديم خلالها 7 أجزاء من المسلسل، يعودون فى رمضان 2024 واستكمال شخصياتهم فى الجزء الثامن، على رأسهم النجم أحمد مكى (الكبير، جونى، حزلقوم)، بالإضافة إلى محمد سلام (هجرس)، هشام إسماعيل (فزاع) وبيومى فؤاد (دكتور ربيع)، بجانب عدد من الشخصيات الجديدة التى تم ضمها إلى المسلسل مع الجزء السادس، رحمة أحمد (مربوحة)، حاتم صلاح (نفادى)، مصطفى غريب (العترة) وعبدالرحمن حسن (طباظا).

«صلاح»: انتظروا مغامرات جديدة

أعطى صناع المسلسل الجمهور لمحة عما ينتظرهم فى الجزء الجديد من المسلسل، ومن أبرز المغامرات استلهام أجواء عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الشهيرة «La Casa De Papel» فى عملية سطو يقوم بها «حزلقوم» بمساعدة «نفادى» و«طباظا» على أحد البنوك، بينما يجد «الكبير» نفسه غارقاً فى أجواء فيلم «Alice in Wonderland» الغريبة، بينما يشارك «حزلقوم» أحد برامج المسابقات الشهيرة، وتشهد الحلقات مشاركة عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أمينة خليل، أكرم حسنى، شيماء سيف، محمد ثروت وصفاء الطوخى.

«إسماعيل»: الجمهور على موعد مع موسم مميز

يعتبر الفنان هشام إسماعيل ركيزة أساسية من ركائز مسلسل «الكبير أوى» منذ بدايته، حيث تعلق الجمهور بشخصية «فزاع»، وأصبحت من أهم شخصيات المسلسل، من جانبه وعد «إسماعيل» جمهور المسلسل بموسم مميز، قائلاً فى تصريحات لـ«الوطن» إن الموسم الثامن من المسلسل سيكون ناجحاً كالعادة.

«غريب»: نقدم أفضل ما لدينا

وعبر الفنان مصطفى غريب عن سعادته بالنجاح والجماهيرية الكبيرة التى حققها مسلسل «الكبير أوى» على مدار الأجزاء السابقة، مؤكداً أن مشاركته فى الجزء الثامن سوف تكون مختلفة بشكل أقوى وتضم أحداثاً كوميدية متنوعة.

وتابع «غريب» فى تصريحات لـ«الوطن»: «كما اعتاد الجمهور على المغامرات والأحداث المختلفة يشهد الجزء الثامن من المسلسل العديد من الأزمات والأحداث الكوميدية، حيث بذل جميع أفراد العمل قصارى جهدهم وأفضل ما لديهم حتى يخرج العمل على نفس المستوى الذى ينتظره الجمهور، خاصة أن كواليس العمل بيننا كانت مليئة بالحب والتعاون، وأعتقد أن تلك الحالة تنعكس بشكل كبير على العمل ومستواه، وأتمنى أن يكون الجزء الجديد من المسلسل عند حسن ظن الجمهور».

للعام الثالث على التوالى يواصل الفنان حاتم صلاح تقديم شخصية «نفادى»، التى بدأ تقديمها فى الجزء السادس من المسلسل فى موسم الدراما الرمضانية 2022، قائلاً فى تصريحات لـ«الوطن» إن الجمهور على موعد موسم قوى من «الكبير أوى» هذا العام، متابعاً: «شخصية نفادى تظهر فى العديد من المغامرات فى الموسم الجديد، كواليس العمل كانت كالعادة أكثر من رائعة وهو ما سيظهر على الشاشة».

استطاع مسلسل «الكبير أوى» على مدار السبعة أجزاء السابقة اكتشاف عدد كبير من الفنانين، حيث كان بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة لهم، من بينهم بيومى فؤاد الذى شارك منذ الجزء الأول من مسلسل الكبير أوى، حيث جسد دور «دكتور ربيع» بشكل كوميدى لفت إليه الأنظار بشكل كبير، وكان هذا الدور نقطة انطلاقة بالنسبة له وتوالت بعده مشاركته فى العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة.

وتتسع القائمة أيضاً لتشمل محمد سلام وهشام إسماعيل، كان المسلسل نقطة انطلاق لهما فى الدراما المصرية، بعد ما تم اختيارهما من ضمن مواهب ورشة مركز الإبداع الفنى برئاسة المخرج خالد جلال، وتم ترشيحهما للمسلسل بعد مشاركتهما فى مسرحية «قهوة سادة» ضمن عروض المركز.

ومن بين نجوم «الكبير أوى»، الفنانة رحمة أحمد، التى انضمت إلى المسلسل مع الجزء السادس، حيث جسدت دور «مربوحة» زوجة «الكبير» بعد اعتذار دنيا سمير غانم عن عدم المشاركة فى الأجزاء الجديدة من المسلسل، وهى الشخصية التى قدمتها إلى الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً فتح لها باب المشاركة فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

رجل صعيدى بهيئة تقليدية.. عمة ملفوفة بعناية تخفى رأسه الحليق وشارب «مبروم» يقف عليه الصقر، أما الثانى فصاحب شعر أشقر طويل يتحدث بلهجة عربية ضعيفة ممزوجة بالكلمات الإنجليزية، تعكس حياته التى قضى منها جزءاً كبيراً فى الولايات المتحدة الأمريكية، أما الثالث فتميزه الملابس المزركشة التى لا ينافسها فى لفت الانتباه سوى خصلات شعره المموجة باللون البرتقالى والنمش المنتشر على وجهه، 3 شخصيات واختلافات عديدة لا يوجد بينهم إلا عامل مشترك واحد هو «أحمد مكى».

«ملبوس» كان ذلك التفسير الوحيد أمام والدة أحمد مكى عندما رأت مشهداً من «الكبير أوى» يجسد فيه نجلها الثلاث شخصيات فى نفس الوقت، حيث رفع «مكى» التحدى أمام نجوم الكوميديا بأداء وموهبة وكاريزما متفردة جعلته يتربع على عرش الكوميديا الجديدة من خلال سلسلة «الكبير أوى»، التى قدم أجزاءها الـ8 على مدار 14 عاماً تخللها أيضاً أعمال أخرى تضاف إلى رصيده الفنى.

منذ 15 عاماً كان الجمهور على موعد مع نجم كوميدى يدخل الساحة الدرامية للمرة الأولى، شعر رأس أسود كثيف وهيئة أقرب إلى مغنى الراب وكلمة «بيتيفول» تلازمه فى كل جملة، رسمت تلك الملامح شخصية «هيثم دبور»، التى قدمت أحمد مكى للمرة الأولى فى مسلسل سيت كوم «تامر وشوقية» فى موسم الدراما الرمضانية 2006، ومع حالة النجاح الكبير التى حققتها الشخصية ظهرت فى عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم «مرجان أحمد مرجان» مع الزعيم عادل إمام، كما قدم الشخصية فى فيلم منفصل باسم «إتش دبور» فى 2008.

فى موسم الدراما الرمضانية 2010 كان أحمد مكى على موعد مع أول بطولة تليفزيونية منفردة بعد عدد من البطولات السينمائية، من خلال مسلسل «الكبير أوى»، وقدم خلال المسلسل مجموعة مختلفة من الشخصيات، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً دفع صناعه إلى تقديم جزء ثان فى العام التالى، ولم يصبح المسلسل ناجحاً فقط بل أصبح حالة فنية لدى الجمهور الذى تعلق بالشخصيات بشدة، وأمام حالة النجاح لم يجد صناع «الكبير أوى» سوى تقديم الأجزاء الثالث والرابع والخامس فى 2013 و2014 و2015 على التوالى.

توقف أحمد مكى لمدة عام عن المشاركة فى الموسم الرمضانى، حتى قرر العمل على فكرة جديدة فى رمضان 2017 فى مسلسل «خلصانة بشياكة»، الذى جمعه بعدد من نجوم الكوميديا، من بينهم شيكو وهشام ماجد بالإضافة إلى دينا الشربينى.

وتعرض «مكى» بشكل مفاجئ إلى أزمة صحية خطيرة كانت سبباً فى ابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات قبل أن يعود فى 2021 بتجربة مختلفة تماماً فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمى، وقدم خلاله شخصية أحد ضباط جهاز الشرطة المصرى، وألقى الضوء من خلاله على بطولات رجال الشرطة فى واحدة من أصعب الفترات التى مرت فى تاريخ مصر.

وأثناء الإعداد للأعمال المشاركة فى موسم الدراما الرمضانية 2022، قرر أحمد مكى العودة إلى تيمة نجاحه الأكبر «الكبير أوى» فى جزئه السادس بعد توقف دام 7 سنوات، وعمل مع المخرج أحمد الجندى على ضم شخصيات جديدة إلى العمل، التى كانت بمثابة دماء جديد تخلق مساحات مختلفة من الكوميديا، وبالفعل نجح المسلسل فى التربع على عرش الأعمال الكوميدية فى ذلك العام، وأغرى صناع المسلسل لتكرار التجربة مرة أخرى فى جزء سابع فى موسم الدراما الرمضانية الماضى، واستمراراً لعجلة النجاح أصبح الجمهور على بعد أيام قليلة من عرض الجزء الثامن من المسلسل الذى أصبح بصمة خاصة مسجلة باسم أحمد مكى فى عالم الكوميديا.