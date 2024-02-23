تنمية الساحل الشمالي.. إنشاء 14 مدرسة في مطروح بتكلفة 195 مليون جنيه

أوضح تقرير حكومي عن مخطط تنمية الساحل الشمالي، أنه جرى اتخاذ العديد من الخطى لتطوير الخدمات التعليمية بمحافظة مطروح، فجرى تخصيص بعض الأراضي بمراكز ومدن مطروح لبناء 11 مدرسة، كما جرى تنفيذ مشروعات إنشاء لـ 14 مدرسة، تمثل جميع المراحل التعليمية المختلفة، بتكلفة نحو 195 مليون جنيه.

إحلال كلي وجزئي لـ 10 مدارس بتكلفة 45 مليون جنيه

جرى إحلال كلي وجزئي لـ10 مدارس، بتكلفة نحو 45 مليون جنيه، وجرت توسيع 25 مدرسة بتكلفة نحو 122 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح التقرير الحكومي أنه جرى إنشاء مدرسة سيوة الثانوية الزراعية في عام 2019 بتكلفة 36.1 مليون جنيه على مساحة 35 فدانا، إضافة إلى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة بتكلفة 42 مليون جنيه، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بتكلفة 8.2 ملايين جنيه، كما جرى تطوير 7 مدارس مجتمعية وتحويلها إلى مدارس ذكية.