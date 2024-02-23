طرح البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب لعرضه في رمضان 2024

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب، والتي تخوض من خلاله الفنانة صبا مبارك، السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

طرح برومو مسلسل لحظة غضب

ظهر البرومو وهو يعرض علاقة الزواج بين الفنانة صبا مبارك وزوجها الذي يدعى شريف، وتفكيرها في تغيره عن بداية الزواج، ولكن مع الأحداث يختفي هذا الزوج في ظروف غامضة، ويبدأ الجميع في البحث عنه.

مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك، وعلي قاسم ومحمد شاهين وناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.