كاتب صحفي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تعمل على استقرار السوق الداخلية

أكد محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالأمس، قائلًا إنّها جاءت في توقيت مهم للغاية؛ كان البعض يراهن فيه على إمكانية نجاح مصر في اختراق للضغوط التي تفرضها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

وأضاف «عز الدين»، خلال حوراه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى سوف تعمل على استقرار كبير للغاية للسوق الداخلية خاصة في العملة الأجنبية والدولار، مشيرًا إلى أنَّ هذا الاستثمار يعد الأكبر من نوعه، ومرحلة جديدة من مراحل جذب المشروعات العملاقة، وشكل جديد تماما في التطوير سواء على المستوى المعماري أو الخدمات السياحية المقدمة أو الشركات المشاركة والتي أقامت دراسات كبيرة جدا.

توفير البنية الأساسية للاستثمار

وتابع أنَّ جاذبية وعبقرية الموقع المصريالجغرافي بالإضافة إلى البينة الأساسية والتشريعية والدعم السياسي الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لها دور ها للغاية لجذب الاستثمارات الكبرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على توفير البينة التحتية الأساسية للاستثمار سواء كانت بنية معمارية أو اتصالات أو دعم سياسي وغيرها.