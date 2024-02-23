خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى

كشف كريم العمدة خبير اقتصادي، أسباب تراجع الدولار بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى، قائلا: «إن الأخبار الإيجابية من مجلس الوزراء عن إنجاز الصفقة الاستثمارية الكبرى أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل قياسي».

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وأضاف «العمدة» لـ«الوطن»، أن سبب تراجع الدولار في السوق الموازية بعد الصفقة الاستثمارية جاء بعد محاولات من قبل التجار لبيع الدولار في السوق الموازية، غير أن هناك حالة من الإحجام من قبل المشترين له لحين استقرار سعره الحقيقي، الأمر الذي أثر كثيرا على السعر النهائي للدولار في السوق الموازية، وأدى إلى تهاويه بشكل كبير.

وأوضح أن المعلومات التي أعلنتها الحكومة المصرية، أمس، عن إنجاز صفقة استثمارية جديدة من شأنها أن تضرب السوق الموازية للدولار إلى حد كبير، لزيادة النقد الأجنبي في مصر.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

وأكد أن المعلومات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، أدت إلى خوف كبير لدى مشتري الدولار من السوق الموازية، الأمر الذي انعكس على سعر الدولار وهبوطه بمقدار 5 جنيهات على أقل تقدير في السوق الموازية: «المعلومة كانت إيجابية للمصريين وسلبية على تجار الدولار في السوق الموازية».

وأشار إلى أنه مع إحجام المواطنين على شراء الدولار من السوق الموازية يؤدي بدوره إلى تهاوي الطلب عليه، وبالتالي تهاوى السعر الذي يباع به في السوق الموازية.