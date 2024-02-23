أسعار عمرة رمضان 2024.. تبدأ من 50 ألف جنيه ونقل مجاني

كشف أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أسعار عمرة رمضان 2024، أنها تبدأ من 50 ألف جنيه للبرامج الاقتصادي التي تستمر لمدة شهر كامل، موضحا أنّ تلك البرامج تتضمّن أماكن إقامة تبعد عن الحرم المكي أكثر من 2 كيلومتر مربع.

وشدّد على أنّ جميع شركات السياحة المنظمة لبرامج عمرة رمضان التي تبعد سكن المعتمرين عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، مُلزمة بتوفير وسيلة نقل مجانية لنقل المعتمرين من سكنهم إلى الحرم.

أسعار عمرة رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار عمرة رمضان 2024 بالنسبة لبرامج الـ5 نجوم ستتجاوز حاجز الـ200 ألف جنيه، موضحا أن برامج عمرة الـ5 نجوم خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر الصوم، والتي تكون بها إقامة المعتمر بفنادق على مسافة أقل من 250 مترا من الحرم المكي، فإن سعر البرنامج سيتخطى حاجز الـ300 ألف جنيه.

تقليل هامش الربح

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة خلال شهر رمضان 2024 قللت بشكل كبير من هامش الربح الخاص بها، وذلك حتى لا يرتفع سعر برنامج العمرة بشكل أعلى من الأسعار الحالية.