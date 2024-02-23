موعد صوم يونان 2024.. يبدأ خلال أيام

حددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موعد بدء صوم يونان 2024 يوم الاثنين المقبل، الموافق 26 فبراير الجاري.

موعد بدء صوم يونان 2024

ويعد صوم يونان تمهيدًا للصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشبهه في الطقوس.

وحول موعد صوم يونان 2024، قال القس يوساب عزت، الأستاذ بالكلية الإكليريكية، لـ«الوطن» إنّ الأقباط يصومون هذا العام أيام 26 و27 و28 فبراير الجاري، على أن يكون قداس فصح صوم يونان 2024 يوم الخميس المقبل.

وتابع أستاذ الكلية الإكليريكة، أنّ الكنيسة تصوم يونان تذكارًا لقصة يونان النبي، الذي مكث في بطن الحوت لمدة ثلاثة أيام، وخلال فترة الصوم يقرأ الأقباط سفر يونان، الذي حددته الكنيسة ليكون مقدمة للصوم الكبير، الذي يسبقه بأسبوعين.

وتتجلى في قصة يونان النبي، التوبة المطلوبة للصوم حتى نستقبل أيام الأربعين المقدسة بقلب نقى.

طقوس صوم يونان

وخلال صوم يونان 2024، تنظم الكنائس والأديرة الصلوات والقداسات اليومية، والتي يقرأ خلالها سفر يونان كاملًا، على مدار 3 أيام، مثل طقس الصوم الكبير، ويبدأ بصلاة رفع بخور باكر، وتستمر الصلوات حتى مساء اليوم نفسه.

وأضاف القس يوساب، أنّه الله طلب من يونان النبي، أن يذهب إلى أهل نينوى ليخلصهم من خطئتهم، ولكنه عصى أمر الله وهرب من مدينة ترشيش في سفينة، وقد هاج البحر أثناء هروبه في السفينة واضطر البحارة إلى إلقاءه في البحر؛ ليبتلعه الحوت ويمكث في بطنه ثلاثة أيام، صام فيها منقطعًا عن الطعام، ثمّ خرج من بطن الحوت، وذهب إلى أهل نينوي وأبلغه رسالة التوبة.