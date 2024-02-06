صوم يونان 2024.. تعرف على تاريخ فرضه وموعده

مع حلول شهر فبراير، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم يونان 2024، والذي يبدأ يوم الاثنين 26 فبراير ويستمر لمدة 3 أيام حتى الخميس 29 فبراير.

3 قداسات يومية في صوم يونان 2024

وتقيم الكنيسة خلال أيام صوم يونان 2024 3 قداسات يومية، تُقرأ فيها سفر يونان النبي من الإنجيل، وتنتهي القداسات عند غروب الشمس ويناول الأقباط الطعام النباتي بعد صوم انقطاعي من منتصف الليل.

تاريخ صوم يونان

دخل صوم يونان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا «إبرام ابن زرعة السرياني» البطريرك الـ62 من بطاركة الإسكندرية وذلك في القرن العاشر الميلادي، ولم يكن وقتها راغبا في صوم «أسبوع هرقل» هو أسبوع الاستعداد في الصوم الأربعيني قديمًا والذي كان يمارسه الأقباط في ذلك الوقت.

وتذكر المراجع الكنسية أنَّ البابا إبرام صام هذا الصوم في مقابل فرضه عليهم أن يصوموا 3 أيام على اسم يونان، فنظراً لتقواه قبل الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد.

وفرض البابا إبرام هذا الصوم الخاص بالكنيسة السريانية على الأقباط، ولما حل أول الصوم الكبير صامت الكنيسة القبطية أسبوع هرقل فجاراهم البطريرك إذ لم يره لائقاً أن يكون فاطراً والأقباط من رعيته صائمين، ولما جاء ميعاد صوم نينوي صامه فاقتدى به الأقباط، ومن ثم حافظت الكنيسة القبطية على هذه العادة ليومنا هذا، وذلك بحسب التاريخ الكنسي.

وأوضح البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إحدى عظاته المسجلة أنَّ صوم يونان في البداية كان صومًا عامًا لجميع قائلًا: «عبادتنا ليست عبادة انفرادية إنما الكل معاً يصوم ويصلي لانهم جميعاً أعضاء في الكنيسة».