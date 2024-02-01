أستاذ بالكلية الإكليريكية يكشف طقوس صوم يونان.. يبدأ في 26 فبراير

يستعد الأقباط الأرثوذكس، خلال الشهر الجاري، لصوم يونان الذي يسبق الصوم الكبير، بحسب الاعتقاد المسيحي، ويتزامن موعد صوم يونان 2024 مع ختام شهر فبراير الجاري، إذ أنه من المقرر أن يبدأ صوم يونان 2024 بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الاثنين الموافق 26 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

طقوس الكنيسة في صوم يونان

وحول طقس صوم يونان، قال القس يوساب عزت، أستاذ بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، لـ«الوطن»، إن الكنيسة تصلي في الصباح صلاة باكر منفصلة عن القداس الإلهي على غير العادة، حيث دائما تصلى قبل القداس صباحا ويتلو الأب الكاهن والشمامسة الأواشي والألحان ثم تطفأ الشموع والأنوار، ويغلق ستر أي ستار الهيكل وتقرأ النبوات، ثم تضاء مرة أخرى ليصلي الكاهن الطلبات ويقرأ الإنجيل والمزمور.

وأضاف أن القداس الإلهي يبدأ خلال أيام صوم يونان ظهرا، وينتهي عند وقت غروب الشمس في بعض الكنائس، وتبدأ الكنيسة بصلاة السواعي الثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم والستار في الأديرة فقط، متابعا أنه خلال صوم يونان تقال قسمة الصوم الأربعيني ولكن لصوم يونان أي يقال «يونان في بطن الحوت صام ثلاثة أيام كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام»، وما يناسب من مدائح الصوم.

صوم يونان تمهيدا للصوم الكبير

وصوم يونان 2024، والمعروف كذلك بصوم نينوى، يحتفل به الأقباط الأرثوكس تذكارا لقصة يونان النبي في بطن الحوت، ويسبق الصوم الكبير في أسبوعين، إذ يعد تمهيدا للصوم الكبير الذي ينطلق في 11 مارس المقبل هذا العام بحسب التقويم القبطي، وتكون طقوسه مشابه له حيث تحتفل الكنيسة بقداسات يومية بنفس صلوات الصوم الكبير.

وحول سر أن صوم يونان يسبق الصوم الكبير لدى ىالأقباط بـ15 يوما، كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحسب موقعها الرسمي، أنه يرجع إلى أن السيد المسيح صام أربعين يوما على الجبل كاستعداد للخدمة، هكذا صام يونان استعدادا للخدمة وإن كان صياما إجباريا.

ويصوم الأقباط خلال صوم يونان صوما انقطاعيا من منتصف الليل وحتى غروب الشمس وانتهاء القداسات في الكنائس، ثم يتناول الأقباط الطعام النباتي ممتنعين عن اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الحيوانية.