أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر الحديد اليوم السبت 24-2-2024 في المصانع والمخازن، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 56 ألف جنيه و550 جنيهًا في المصانع يضاف إلى هذه الأسعار تكلفة النقل وهامش الربح.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 24-2-2024، في المصانع ولدى تجار التجزئة أي للمستهلك، بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة وتراجع الدولار في السوق الموازية، وهي كالتالي:

سعر حدید عز

سجّل سعر حديد عز نحو 57 ألف جنيه و615 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بقيمة 58 ألفًا و300 جنيه.

سعر حدید المصريین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 56 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 57 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 56 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 56 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 56 ألفًا و300 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 55 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 55 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 55 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية

سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميًا، 555 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت، وصل إلى 522 دولارًا للطن.