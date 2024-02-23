بدء توافد مهندسي أسوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النقابية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسوان، توافد عدد من الأعضاء على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، بينما تتواجد على مستوى المحافظة 3 لجان انتخابية، وهي نادي المهندسين على كورنيش النيل بأسوان، ونادي المهندسين بمركز كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو.

عدد المتنافسين في الانتخابات

يتنافس في هذه الانتخابات 13 عضوًا من المهندسين، حيث جرى توزيع المٌرشحين على شٌعب مٌختلفة وفي شعبة المدني، يتنافس 6 مرشحين، بينما في شعبة العمارة يتنافس مرشحين اثنين، وفي شعبة الكهرباء يتنافس 3 مرشحين، وهناك أيضًا مرشحان في شعب أخرى.

وسيتم اختيار 7 أعضاء من بين المرشحين في هذه الانتخابات، حيث جرى توزيع المقاعد بناءً على عدد الأعضاء في كل شعبة.

وستختار شعبة الكهرباء عضوين، وشعبة المدني ستختار 3 أعضاء، وستختار شعبة العمارة عضوًا واحدًا، بالإضافة إلى عضو من شعبة التعدين والبترول.

استمرار عملية التصويت حتى السابعة مساء

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، حيث يتم فتح مقار اللجان الانتخابية لاستقبال أصوات الأعضاء وتتطلب شروط الترشح لهذه الانتخابات أن يكون مر على تخرج المرشحين لأكثر من 15 عامًا في بعض الشعب.

وتعتبر هذه الانتخابات فرصة هامة لأعضاء نقابة المهندسين للمشاركة في صنع القرار وتحديد ممثليهم في النقابة، ومن المتوقع أن تكون النتائج محور اهتمام ومناقشة بين المهندسين في الفترة المقبلة، حيث ستلعب النقابة دورًا هامًا في تمثيل وحماية مصالح المهندسين في المحافظة.