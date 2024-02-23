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مدبولي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية

كتب:

شريف سليمان
04:40 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ صفقة تنمية رأس الحكمة، تتم في إطار القوانين المصرية، أي أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة، ستستفيد من نفس قوانين وحوافز الاستثمار التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «في خلال آخر 1.5 سنة أو سنتين أحدثت الدولة المصرية نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، عملنا تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وأولينا اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، وتخصيص أراضي، وعمل مجموعة من الحوافز».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لكن، تزامن مع الفترة ذاتها، الأزمة العالمية الكبيرة، جدا المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، ومعها التداعيات في منطقة الشرق الأوسط».

وواصل: «بالنسبة للمستثمرين المحليين، أطلقنا الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتخصيص الأراضي، ونؤكد أن المستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية عند الدولة المصرية، مثل المستثمر الأجنبي، ونرحب بكل أنواع الاستثمار».

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بقلم شريف سليمان