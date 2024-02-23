«الجواز بقى ممكن».. مبادرة لتوعية وتجهيز الشباب المقبل على الزواج

يسمع كثيراً عن شكاوى الشباب من تكاليف الزواج الباهظة، وعدم قدرتهم على اتخاذ هذه الخطوة بسبب المغالاة، لذا دشن أحمد شكرى مع مجموعة من أصدقائه مبادرة «جوِّزنى» لتقديم كافة التسهيلات للعروسين، ومساعدتهما على الزواج حسب الميزانية المتوفرة، بالإضافة إلى برنامج توعوي بالتربية الإيجابية لخلق أسرة سعيدة في المجتمع.

فكّر «أحمد»، خرّيج كلية الإعلام، في إطلاق المبادرة تحت شعار «الجواز بقى ممكن»، لتقديم نصائح نفسية حول كيفية اختيار الشريك المناسب على أسس صحيحة، مع توفير إدارة معنوية وإرشادية كاملة للمتزوجين حديثاً، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «احنا بنساعدهم يديروا عملية زواجهم، من غير ما تحصل مشاكل كبيرة تؤدي للانفصال».

تساعد المبادرة العروسين على التجهيز للزواج

تساعد المبادرة العروسين على التجهيز للزواج، بداية من «العفش» باختيار أفضل الأنواع بأقل تكاليف ممكنة، بالإضافة إلى تنسيق شكل الفرح مع مسئولي القاعة، وتجهيز كل تفاصيل الزواج، بما لا يتعدى ميزانية العريس: «العريس بيقول لي مثلاً مش هقدر أتجوز بأكتر من 50 ألف أو 60 ألف جنيه، واحنا بنوظف الميزانية ونكيّفها على حسب الحاجات المتاحة».

مبادرة «جوّزني» تقدم دورات تدريبية مكثفة لمدة شهرين

تقدم مبادرة «جوّزني» دورات تدريبية مكثفة لمدة شهرين، يتعلم خلالها العريس صناعة «الشبكة» بنفسه، دون الذهاب إلى محلات الصاغة وإنفاق آلاف الجنيهات، إذ يمكن إعدادها بخامات أقل، كما تنظم برنامجاً تربوياً للمتزوجين لمساعدتهم على تربية أبنائهم بالطريقة الإيجابية الصحيحة، وخلق أسرة سعيدة وأطفال أصحاء نفسياً، حيث تنظم دورات مجانية للأبوين وفيديوهات توعوية عن الزواج: «التربية الإيجابية جزء مهم من مبادرتنا، لأنها بتهيئ الشخص من الناحية العقلية أو النفسية إنه يكون إيجابي في المواقف اللي بيتعرض لها».