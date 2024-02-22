الوفد: نرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات ونثمن دور الحكومة

قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أداة مهمة لتعافي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيرات المتعددة في المنطقة العربية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية سيظهر تأثيرها بشكل مباشر وسريع على السوق المصرية.

نرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري يحتاج لمثل هذه الاستثمارات المباشرة خاصة الأجنبية منها، نظرا لصعوبة توفير العملة الصعبة نظرا لقلة الموارد، فضلا عن أن هذه الاستثمارات ستساهم في إيجاد فرص عمل للشباب المصري والفنيين في كل المجالات، قائلا: «حزب الوفد يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ويثمن خطوات الحكومة إذا استطاعت جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

ونوه «الهضيبي» بأن أعداء الدولة المصرية بشكل عام وأهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية بشكل خاص دائما ما يهاجمون أي قرار تتخذه الدولة المصرية، لأنهم ينظرون إليها على أنها «خصم» لهم، ولذلك أنا لا يهمني حديث هؤلاء، بل ما يمهمني هو المواطن المصري الذي يتحمل التحديات والأعباء الاقتصادية.