متى نصوم شهر رمضان في العام مرتين؟.. حدث نادر يقترب

الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، أمر يبعث السرور في نفوس المسلمين، لما يتخلله من روحانيات وعبادات دينية، فضلًا عن التجمعات العائلية، وينتظر الملايين قدوم الشهر الكريم من العام للآخر فتسعد النفوس باقترابه، وتشعر بالحزن مع اقتراب نهايته.

وعلى الرغم من كون شهر رمضان يهل علينا مرة واحدة بالعام الواحد، فهناك عام يأتي فيه شهر رمضان مرتين في عام واحد، بسبب ظاهرة فلكية تحدث كل 32 عامًا.

متى نصوم رمضان مرتين في العام؟

العالم الإسلامي يصوم شهر رمضان مرتين في عام واحد، وفقا لما قاله الفلكي السعودي خالد الزعاق، في مقطع فيديو سابق نشره عبر «تويتر»، أفاد فيه بأن شهر رمضان يطوف مرة واحدة على فصول السنة الأربعة كل 33 عاما، أي هناك فرق نحو 11 يوما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية.

ويهل شهر رمضان علينا مرتين في السنة الميلادية وليس الهجرية، وتسمى حينها بـ«السنة الكريمة»، وهو ما شهده العالم في عامي 1965 و1997، ومن المقرر أن يتكرر الحدث 2030، وعام 2063، وبحسب «الزعاق» سيكون صيام رمضان مرتين خلال العام الميلادي 2030، ليبدأ في 5 يناير، ويأتي مجدداً في 26 ديسمبر من العام ذاته.

لماذا يتكرر شهر رمضان مرتين في العام؟

يعود تكرار شهر رمضان مرتين بالعام إلى بعض الحسابات الفلكية، إذ إن الشهر الكريم عادًة ما يأتي ضمن السنة القمرية، التي تتكون من 354 يومًا، بينما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية، ومدتها 365 يومًا، بمعنى أن الفارق بينهما 11 يومًا فقط، وأن الظاهرة تتكرر كل 32 عاما.