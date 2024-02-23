رسالة طمأنة من الحكومة: تعويض أهالي مطروح القاطنين بأرض مشروع رأس الحكمة

وعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهالي محافظة مطروح القاطنين على الأرض، التي يجري تنفيذ مشروع رأس الحكمة بها بتعويضات كاملة؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الكبرى، مؤكدًا أن الدولة وضعت في حسبانها كل الأمور المتعلقة بالتعويضات سواء النقدية أو العينية.

تعويض الأهالي القاطنين في منطقة رأس الحكمة

تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، جاءت لتؤكد أنّ الدولة المصريّة والحكومة ملتزمة تجاه أهالي مطروح القاطنين على الأرض المخصصة، لتنفيذ مشروع رأس الحكمة بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقديًا وعينيًا، «حتى لا يُثار أي لغط في الموضوع».

من المقرر أن يتمتع أهالي مطروح القاطنين بمنطقة رأس الحكمة بمميزات كبيرة، من تنفيذ مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى، وتنفيذ مدينة رأس الحكمة، حسبما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، بأنّهم يستفيدوا من التنمية التي ستحدث بالمنطقة، فضلاً عن فرص العمل التي يتم توفيرها.

تعويضات مشروع رأس الحكمة

«بدأنا الجلوس مع الأهالي، ونخطط لإنهاء موضوع التعويضات في أقرب وقت ممكن».. بهذه الكلمات حسم الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول كل ما يتعلق بتعويض الأهالي القاطنين في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة في هذا الشأن.