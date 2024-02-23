مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.. من التهميش إلى تنمية بمليارات الجنيهات

امتلكت الدولة رؤية استراتيجية لتنمية الساحل الشمالي الغربي لعدة اعتبارات أهمها أنّها عانت لعقود من بعض التحديات وتدهور بعض الخدمات في عدة مناطق، ما انعكس على حياة أهالي الساحل الشمالي الغربي وعلى الأخص مطروح والنشاط الاقتصادي لهم، وهو ما كان له أثرا على المؤشرات التنموية لمطروح، إذ شهدت تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة بالوضع على المستوى الوطني أو بمستهدفات المحافظة لتحقيق الأهداف الأممية 2030 بمختلف القطاعات، فقد وصلت معدلات الفقر بالمحافظة عام 2017-2018 إلى 50.1% في حين كان التقدير العام لإجمالي المهورية 32.5%.

تنوع النشاط الاقتصادي

ووفق تقرير حكومي، تعد مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي على وجه التحديد من المناطق المتميزة والزاخرة بتنوع النشاط الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، وتتميز بالعديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية حيث واحة سيوة منتجعاً طبيعياً للاستشفاء، ورغم أن محافظة مطروح ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة، إلا أنه يسكنها 0.5% من إجمالي سكان مصر، وتقدر المساحة المأهولة بـ1% من مساحة المحافظة.

لكن في الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات، وعدد كبيراً من المشروعات القومية منذ 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المنطقة والوافدين إليها، إذ جرى لعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح والعلمين سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية أو التنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة.

مشروعات بقطاعات الطرق والنقل

وتضمنت الخطة الاستثمارية مشروعات في قطاعات الطرق والنقل والكهرباء والكباري والأنفاق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وقُدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2020- 2021 نحو 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة 2014-2021 نحو 6.2 مليارات جنيه، وقدرت تكلفة إنشاء 1.7 ألف وحدة إسكاني اجتماعي حتى عام 2020 نحو 380 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2014-2021 ملياري جنيه.