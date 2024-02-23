مفاجأة وانخفاض في أسعار الذهب بعد إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى

بعد إعلان مجلس الوزراء، عن نجاح الحكومة في إتمام أكبر صفقة استثمارية كبرى من خلال شراكة مع عدة كيانات اقتصادية كبرى في السوق المصرية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة بشأن أسعار الذهب، معلنة انخفاضه قريبا واستقراره عند سعر مخفَّض ومرضٍ للمواطنين.

انخفاض أسعار الذهب عقب أكبر صفقة للحكومة

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب مقرر لها أن تنخفض بقيمة كبيرة عن الأسعار الحالية، مؤكدا أنه من المتوقع بفضل توفير السيولة الدولارية الناتجة عن صفقة الحكومة الاستثمارية مع عدة كيانات كبرى انخفاض كبير في سعر جرام الذهب، منوها بأنه من المتوقع أن يقل جرام الذهب عن 3000 جنيه، وذلك مقابل سعره حاليا عند 3290 جنيها للجرام.

وأكد فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الأرجح خلال أسبوع أو أسبوعين ستكون الفرصة مناسبة لشراء الذهب عقب انخفاض الذهب واستقراره لأقل من 3000 جنيه، في حين سينخفض سعر جرام الذهب عيار 18 لأقل من 2500 جنيه، منوها أيضا بأهمية الحفاظ على الذهب كمدخرات بالنسبة لمن اشترى الفترة الماضية، قائلا: «الذهب استثمار آمن وسيظل».

حجم انخفاض أسعار الذهب عقب الإعلان عن الصفقة

وانخفضت أسعار الذهب خلال 24 ساعة بمجرد إعلان الحكومة عن الموافقة على أكبر صفقة استثمارية، وبلغت قيمة الانخفاض 65 جنيها في الجرام، إذ بلغت أسعار الذهب اليوم وأمس كالتالي:

- جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 23 فبراير سعر 3290 جنيها، مقابل سعر 3455 جنيها أمس الخميس 22 فبراير.

- جرام الذهب عيار 18 يسجل الآن 2820 جنيها، مقابل سعر 2961.5 جنيه بالأمس.

- سعر الجنيه الذهب يسجل الآن 26640 جنيها، مقابل سعر 27640 جنيها بالأمس.