أحمد نادر جلال ينتهي من تصوير «بيت الرفاعي» في أول أسبوع من رمضان

قرر المُخرج أحمد نادر جلال، إعطاء إجازة اليوم لصناع مسلسله الرمضاني الجديد «بيت الرفاعي»، والمقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، ويُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

الانتهاء من تصوير المسلسل في أول أسبوع برمضان

وقال مصدر من داخل فريق عمل المسلسل، لـ«الوطن»، إن نادر جلال اتخذ قرارا، وهو فور عودة التصوير غدًا، سيتم وقف الإجازات، للانتهاء من باقي أيام التصوير مرة واحدة، إذ يتبقى في التصوير 19 يوما فقط، لينتهي التصوير بشكل كامل في الأسبوع الأول من رمضان».

أبطال مسلسل «بيت الرفاعي»

مسلسل بيت الرفاعي سيُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة واتش إت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.