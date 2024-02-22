أمير كرارة يواصل تصوير «بيت الرفاعي» في نزلة السمان

يواصل النجم أمير كرارة تصوير أحداث مسلسلة الرمضاني الجديد بيت الرفاعي، المقرر أن يشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وانتقل اليوم أمير كرارة، إلى منطقة نزلة السمان، ليتم التصوير اليوم وغدًا في أحد البازارات، ومن المقرر أن يجري التصوير اليوم وغدًا في هذا اللوكيشن، وذلك بعدما أخذ صناع العمل إجازة أمس بعد التصوير لمدة 8 أيام متواصلة.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.