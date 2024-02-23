أحمد عيد يستكمل مسيرة عملة نادرة مع الحشاشين.. إبداع بعيدا عن الكوميديا

الفنان أحمد عيد واحد من أهم الفنانين الكوميديين، حيث عرف بخفه دمه وظله في العديد من أعماله الفنية التي تألق بها واستطاع من خلالها احتلال مكانة مميزة مع الجمهور، ولكنه في العام الماضي فاجأ الجميع من خلال دوره في مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم، وحينها خطف قلوب الجمهور وأشاد الجميع بقدرته العالية على أداء أدوار الدراما بعيدا عن الكوميديا، ليعود مجددا لخوض تجربة الدراما بعيدا عن الكوميديا في رمضان المقبل من خلال مسلسل «الحشاشين».

شخصية أحمد عيد في الحشاشين

ويجسد الفنان أحمد عيد في مسلسل «الحشاشين» شخصية زايد ابن سيحون، أحد قيادات جماعة الحشاشين المتطرفة التي تُعد واحدة من أشهر الفرق في التاريخ الإسلامي، وتم تأسيسها من قبل حسن الصباح، كما أنها طائفة إسماعيلية نزارية انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الـ5 الهجري «11 ميلادي»، لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله وفقا لما ذكره كتاب «الجماعات الإسلامية المسلحة».

العديد من مشاهد الأكشن والحركة والحروب يتضمنها المسلسل حيث تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي وكذلك الغورية ومصر القديمة وكانت جميعا بأياد مصرية، بالإضافة إلى تصويره في 3 قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا.

أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز الذي يحظى بجماهيرية كبيرة وقاعدة شعبية بالوطن العربي، وأيضا يشارك في العمل نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.