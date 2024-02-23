 رأس الحكمة.. 5 مزايا تجعل المدينة الساحلية مستقبل الاستثمار السياحي في مصر

تهتم الدولة المصريّة بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وترتكز جهودها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك منطقة رأس الحكمة، والتي من المخطط أن تصبح مستقبل الاستثمار السياحي في مصر.

وبحسب البيانات الحكومية الرسمية، فأنّ من أهم الأسباب التي تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، تواجد طريق فوكة الجديد، الذي يعتبر أحد أهم المشروعات الضخمة، الذي يربط بين القاهرة والساحل الشمالي.

تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلومترًا، بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين، من خلال طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي، ثمّ من طريق العلمين، وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكا الجديد، مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.

أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء

يبلغ طول الشريط الساحلي الواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، 50 كيلومترًا، ويشمل أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.

وتسعى الحكومة من خلال جذب الاستثمارات إلى إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي، وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة «رأس الحكمة» الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 سنة المقبلة.

وتعتبر هذه المنطقة من أفضل المناطق، التي تضم أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كيلومتر من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كيلومترًا من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كيلومترًا، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كيلومترًا، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كيلومترًا.

مقومات السياحة الثقافية والتاريخية

تزخر تلك المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية، التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق.

يبلغ إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار و351 مليون جنيه؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة وأن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.

وتزيد قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع على 22 مليار دولار، وهو ما يعني توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري، في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي.