«المهندسين»: لا تجاوزات أو معوقات في انتخابات التجديد النصفي للنقابة  

أكّدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي، بنقابة المهندسين المصرية لعام 2024، انتظام سير العملية الانتخابية، التي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية، إذ شهدت إقبالا متوسطًا حتى الآن في ظل جو من التنافس الشريف بين كافة المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع السادة رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات؛ لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وأضافت لجنة انتخابات نقابة المهندسين، أنّ الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل، وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات؛ لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى الدور الهام والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم؛ لتأمين كافة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، موجهة الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات؛ لإنجاح تلك الانتخابات النقابية الهامة.