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أمين عام «المهندسين» يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

كتب:

سهيلة هاني
06:28 م | الجمعة 23 فبراير 2024
أمين عام نقابة المهندسين يدلي بصوته

أمين عام نقابة المهندسين يدلي بصوته

شارك المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتي تُعقد الآن باستاد القاهرة، إذ أدلى بصوته باللجنة رقم 54 هندسة كيميائية ونووية.

انتخابات نقابة المهندسين

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد «عرفات» سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والاطمئنان على سير العملية التنظيمية للانتخابات وتذليل أي عقبات.

وأشاد بالشكل التنظيمي الذي تتم به الانتخابات، وبالتزام المهندسين بالضوابط التنظيمية الخاصة بسير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس الوجه الحضاري للمهندسين، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في المشهد الانتخابي.

التعامل الفوري مع أي معوقات

وأكد الأمين العام لنقابة المهندسين، انتظام عمل اللجان في كافة النقابات الفرعية، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، للوقوف على كافة المستجدات للتعامل الفوري مع أي معوقات.

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بقلم سهيلة هاني