«الأرصاد»: طقس شتوي دافئ نهارا في أغلب المحافظات اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت في الاستقرار من منتصف الأسبوع الماضي، حيث تتجه قيم درجات الحرارة نحو المعدلات الطبيعية لها أو أعلى في مثل هذا الوقت من العام، نظرا لزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال النهار، وعدم وجود أي سحب مؤثرة، وذلك بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أي منطقة في الجمهورية.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنّ درجات الحرارة مرتفعة في قيمها وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وذلك بمعدل درجة أو درجتين، إذ تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 21 درجة و22 درجة مئوية.

طقس دافئ في أغلب محافظات الجمهورية

وذكرت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس فترة النهار دافئ بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، خصوصا المحافظات الجنوبية التي تكون قيم درجات الحرارة بها أعلى من المحافظات الشمالية، ولكن في المجمل فإن كل محافظات الجمهورية تشهد أجواء شتوية دافئة ومستقرة فترة النهار.