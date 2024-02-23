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غلق باب الاقتراع.. وبدء فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

كتب:

سهيلة هاني
07:21 م | الجمعة 23 فبراير 2024
انتخابات المهندسين

انتخابات المهندسين

بدأت منذ قليل، أعمال فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بعد غلق باب التصويت، في الساعة السابعة مساءً.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 

كانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها للاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكل المحافظات، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

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