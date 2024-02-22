3 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء بدءا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بـ3 ظواهر جوية متنوعة، ما بين الأمطار والرياح والشبورة المائية الكثيفة، وتفاصيلها على النحو التالي:

1- الشبورة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، مشيرة إلى أنها تستمر طوال الأسبوع المقبل.

2- الأمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال البحر الأحمر.

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وتابعت أنه تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تتعرض بنسبة حدوث 30%.

3- نشاط الرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتستمر حتى الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غداً كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة