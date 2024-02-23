هالة صدقي تكشف سبب عدم حضورها تكريمها في المركز الكاثوليكي

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها من المركز الكاثوليكي، كاشفة عن سبب عدم حضورها.

ونشرت صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لها معلقة عليها: شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي بجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئة لم أتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي».

وضمَّت لجنة تحكيم الدورة الـ72 لمهرجان الكاثوليكي عددا من الفنانين والمبدعين أبرزهم الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفني على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.