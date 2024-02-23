آخر موعد للتقديم لوظائف الشهر العقاري والشروط.. مطلوب مهندسين وباحثين

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن حاجتها لشغل وظائف خالية في مجال الهندسة بتخصصاتها المختلفة، على أن يستمر التقديم لتلك الوظائف حتى يوم 16 مارس المقبل.

تفاصيل وظائف الشهر العقاري

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشهر العقاري، وطرق التقديم والشروط الواجب توافر وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري

وتأتي التخصصات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري على النحو التالي:

- مهندس تخصص كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس حاسبات ثالث «ج» تعيين.

- مهندس إلكترونيات واتصالات ثالث «ج» تعيين.

- مهندس تخصص مساحة ثالث «ج» تعيين.

- مهندس تخصص مدني ثالث «ج» تعيين.

- باحث قانون ثالث «ج» تعيين.

وذلك للقيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية في مجال الهندسة وإنجاز وتنفيذ الأعمال والمهام وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

شروط التقديم لوظائف مصلحة الشهر العقاري

حددت مصلحة الشهر العقاري الشروط المطلوبة للوظيفة على النحو التالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عاما.

- الحصول على مؤهل عال بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة.

- ألا يقل عن جيد جدا.

المستندات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري

وتأتي المستندات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري على النحو التالي:

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل.

- كارنيه نقابة المهندسين.

ملاحظات يجب مراعاتها أثناء التسجيل

- عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، مثل عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية والتقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

- إيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح أو بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنك الأهلي المصري، علماً بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

كيفية التقديم لوظائف الشهر العقاري

يمكن التقدم لإعلان وظائف الشهر العقاري عبر الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنـــــــــــا.