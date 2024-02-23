الحزب العربي الناصري: صفقة رأس الحكمة تُعزّز مسيرة مصر نحو تنمية مستدامة

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، إنّ الحزب تابع باهتمام كبير صفقة رأس الحكمة، ودرسها من جميع الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخلص الحزب إلى أنّها صفقة ضخمة بكل المقاييس، تحسب للقيادة السياسية المصرية الحكيمة.

وأضاف، «أبو العلا» في بيان، أنّها تعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري وللمستثمرين، ورأس المال العربي والأجنبي أنّها تؤكد أنّ مصر تسير بخطي ثابته نحو تنمية فعالة ومستدامة، فضلا عن توفير ملايين فرص العمل للمصريين بشكل مباشر وغير مباشر.

مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

وأشار إلى مشروع رأس الحكمة أنّها تبني مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وتمنح الأمل والثقة لشعبنا العظيم، وتعكس جو الاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه مصر، وسط عالم شديد الاضطراب والتعقيد، أنّها رسالة للداخل والخارج أنّ مصر لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لأن تكون ضمن الاقتصاديات الكبري في العالم، وأنها تسير على الطريق الصحيح.

الاستثمار في المجالات الإنسانية والخدمية

وتابع الحزب، أنه يثمن هذا العمل الكبير، ويتمنى أن لا يتوقف الأمر عند الاستثمار في الحجر، وأن لا يصبح مجرد مستثمر يشتري وحكومة تبيع أصولاً لسد عجز، بل أن يطول المجالات الإنسانية والخدمية، مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وحل مشكلات الصناعة والتجارة البينية الداخلية والخارجية، وخلق مجتمعات زراعية جديدة على هامش التنمية العمرانية، بما يساهم في تخفيف ورفع العبء الاقتصادي عن كاهل مواطنينا، ويحمي الدولة ومواطنينا من خطر الأزمات العالمية الطارئة أحيانًا والمفتعلة غالبًا.

ويؤكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية الحكيمة وللدولة الوطنية المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.