«بـ20 جنيها».. مكون سحري يضاعف كمية اللحمة المفرومة لمختلف الوصفات

تعد اللحمة المفرومة من البروتينات الاقتصادية، مقارنة بالأنواع الأخرى، لذا تستخدم في وصفات عديدة، وهناك مكون يمكن شراؤه من العطار أو السوبر ماركت، وإضافته إلى اللحمة المفرومة لمضاعفة كميتها، وتحويلها إلى كفتة أو حواوشي وغير ذلك.

المقادير بحسب قناة «cbc sofra»

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو برغل منقوع ومصفى من المياه، ليساعد في تماسك اللحمة مع المكونات الأخرى، ويستخدم البرغل كذلك في مضاعفة كمية اللحمة المفرومة، ويمكن شراء كمية منه بـ20 جنيه من العطار.

كمية بسيطة من الزيت أو حسب الاحتياج.

2 بصلة مفرومة.

بقدونس مفروم حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنه.

طماطم مفرومة ويمكن الاستغناء عنها تمامًا.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات اللحمة أو بهارات دجاج أو بهارات مشكلة أو السبع بهارات، أو أي بهارت مفضلة في الطهي.

القليل من الحبهان البودر، حتى لا يطغى على طعم اللحم.

طريقة مضاعفة كمية اللحمة المفرومة:

تبدأ الخطوة الأولى بخلط اللحمة المفرومة، أي كمية متاحة، ولا يشترط الالتزام بكمية اللحمة المذكورة، إذ يمكن مضاعفتها مع المقادير الأخرى، وتوضع عليها كمية البرغل المصفاة تماما من المياه، لأن المياه تعمل على عدم تماسك اللحمة المفرومة، مع المكونات الأخرى، ويصعب تشكيلها، ويضاف البصل ويفضل أن يكون معصور تمامًا من المياه، وكمية بسيطة جدًا من البقدونس ويمكن الاستغناء عنه في حالة عدم تفضيله بالطعام، وتوضع بهارات اللحمة والحبهان البودر والملح والفلفل، والطماطم التي يمكن الاستغناء عنها.

بعدها يتم الخلط جيدًا، حتى تندمج اللحمة مع المكونات، ويمكن استخدام الكبة في الخلط، أو الاستمرار بالخلط يدويًا لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

طرق تشكيل خلطة اللحمة المفرومة

أما عن الخطوة الثانية فهي التشكيل حسب الرغبة، إذ يمكن وضع خلطة اللحمة في الخبز البلدي، ويصبح حواوشي يتم تسويته في الفرن أو على الطاسة، مع القليل من الزيت، أو يتم تشكيل خلطة اللحمة إلى أصابع أو كرات أو أقراص وبذلك تكون كفتة، يتم طهيها في الصلصة، أو شويها على الشواية، أو في الفرن.