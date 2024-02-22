«التموين» تعلن نيتها التعاقد على توريد 60 ألف طن زيت عباد خام

أعلنت وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن ممارسة دولية بمقر الهيئة بالعاصمه الإدارية، على توريد كمية 60250 طن زيت عباد خام صب مستورد، ووصوله خلال شهري مارس وأبريل 2024.

أرصدة البلاد من الزيت تكفي لأكثر من 5 أشهر

أشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية، كما لفتت إلى أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لأكثر من 5 أشهر.