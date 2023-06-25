لو عندك أضحية.. كيف تختار منها أنسب قطعة لحمة لعمل فتة عيد الأضحى؟

اقترب عيد الأضحي المبارك، ويحتفل به المصريون بتناول الطعام المحبب لهم فيه، إلى جانب إقامة شعائره الدينية المقدمة من الصلاة وذبح الأضحية والحج لمن يستطيع، وتعد «الفتة» أحد أشهر الأكلات المصرية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، تتفن السيدات في إعدادها وفق ذوقها الخاص ورغبتها في تناول الطعام.

كيفية اختيار قطعيات اللحوم المناسبة

وتوضح «الوطن» كيفية اختيار قطعية اللحوم المناسبة لتحضير الفتة في عيد الأضحى، سواء كان القطعية من لحوم الأضحية المذبوحة بمعرفة الأسرة، أو ما إذا كانت تقدم على شراء اللحوم من محلات الجزارة.

أنسب قطعية لحوم للفتة

وأوضحت مديرية الطب البيطري أن الرقبة تعد أفضل قطعية لحوم مناسب لعمل الفتة، حيث تكون اللحوم فيها متداخلة مع عظام الرقبة، وسعر أرخص نسبيا من باقي القطعيات، كما أن قطعية لحم الرقبة تكون مناسبة لعمل شوربة رائعة.

أنسب قطعية لحوم للكفتة والحواوشي

أما إذ كنت تفضلين طهي اللحوم بطريقة كباب حلة، فأنسب قطعية لذلك هي لحوم الكتف، حيث تتداخل فيها اللحوم مع العظام وطبيعتها دهنية وذات أنسجة عضلية، وتصلح أيضًا لفرمها وعمل كفته وحواوشي وكور اللحم، أو سلقها أو طهيها مع الخضار أو تحميرها في الفرن ببطئ، وسعرها مناسب وغير مرتفع.

أفضل قطعية لحوم للشوي

أما إذا كنت من عشاق اللحوم المشوية والاستيك، فالأنسب لذلك قطعة لحمة من الأضلاع Rib eye، حيث يتميز بكمية مناسبة من الدهون تتخلل قطع اللحم، والقطعية الأكثر قربا من عظام الكتف تكون مناسبة لعمل الاستيك، وتكون مناسبة للشوي، بسبب تداخل اللحوم مع الدهون، والتي تذوب داخلها لتعطي مذاقا رائعا وقويا، وسعرها يكون مرتفعا نسبيا بالنظر إلى باقي القطعيات.