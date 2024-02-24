«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم.. والمحافظات ترفع درجة الاستعداد

أعلنت غرف العمليات المركزية في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد رفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تعترض لها هذه المحافظات خلال الساعات القادمة، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات.

خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وحول خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات تضم أيضا محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء والبحر الأحمر وذلك بنسبة تصل إلى 40% مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار اليوم مما تعمل على خفض درجة الحرارة وذلك بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى منخفض جوي.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

كما تضم أماكن سقوط الأمطار أيضا كل من «القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 30% مع وجود غطاء سحابي وغيوم جزئية على مدار اليوم وطقس مائل إلى البرودة.

وتشير التوقعات أن يستمر تأثير الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء من السواحل الشمالية مرورا بالقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء وتمتد هذه الأجواء حتي الساعات الأخيرة من يوم الغد.

وتعرضت أمس العديد من محافظات الصعيد ومنها« أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، شمال سيناء» إلى سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية ورفعت الأجهزة المعنية في هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء.