قيادي بـ«فتح»: الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه.. وحلم الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق

أكّد ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أنّ حلم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة اليهودية لن يتحقق، مشيرًا إلى أنّ الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن وطنه.

أكاذيب إسرائيلية ضد فلسطين

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنّ الحركة الصهيونية تزعم أن الشعب الفلسطيني بلا وطن، موضحًا أنّ الصهاينة يربون أطفالهم على أكاذيب صهيونية ضد فلسطين وشعبها.

وتابع: «الصهاينة يرون أنهم شعب الله المختار، كما أنه لا يمكن إقامة اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني، لأنّ الحقد والكراهية تملأ قلوبهم تجاه الشعب الفلسطيني».

تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه

وأوضح «أبو سيدو»، أن اليهود هم من اسموا الفلسطينيين بالشعب الجبار، مؤكدًا أنه رغم كل ما يمر به الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، لأنه على حق.