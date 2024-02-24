قافلة طبية تستهدف أهالي قرية الجزار بمركز بيلا بكفر الشيخ لمدة يومين

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الجزار التابعة لمركز بيلا، على مدار يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير الجاري، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الجزار على مدار يومين

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الجزار التابعة لمركز دسوق، يومي 24 و25 فبراير 2024، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية

وأكد «شقوير»، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين وستقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «شقوير»، أنّه سيتم تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية الجزار التابعة لمركز بيلا للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.