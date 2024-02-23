أحمد عبدالله ضيف شرف الحشاشين: «المسلسل ملحمة وفخر لكل مصري»

كشف الفنان أحمد عبدالله، عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل «الحشاشين» للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل الحشاشين.. ملحمة الدرامية كبرى

ونشر «عبدالله» صورة مع كريم عبدالعزيز، من داخل الكواليس، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وعلّق عليها: «الحمد لله تشرفت بالمشاركة في الملحمة الدرامية الكبيرة مسلسل الحشاشين رمضان 2024 كضيف شرف، اللي هيكون إن شاء الله فخر لكل مصري إن يكون حجم الإنتاج ده في مصر، وإن شاء الله هيكون بداية جديدة لأعمال درامية ضخمه عالمية».

مسلسل الحشاشين

وأضاف في منشوره: «الحشاشين بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز للمخرج الكبير بيتر ميمي، منتج فني فتحي إسماعيل، إشراف عام أ حسام شوقي، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، اللي بجد تعبوا جدا عشان ينقلوا الصناعة لطفرة جديدة في الدراما العربية».

وفي سياق مختلف، يشارك أحمد عبدالله، في الموسم الرمضاني بمسلسلي «بيت الرفاعي»، مع النجم أمير كرارة، ومسلسل «حق عرب» مع النجم أحمد العوضي.