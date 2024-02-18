«البحر الأحمر» تتأهب لمواجهة السيول بسدود وبحيرات وقنوات صناعية

تستعد أجهزة البحر الأحمر، للأمطار والسيول المتوقعة بمشروع إنشاء السدود والبحيرات والقناة الصناعية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية؛ للحد وحماية مدن جنوب البحر الأحمر، من إخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار، تحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

بحيرات وسدود صناعية في البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأحد، بأنّ السدود والبحيرات والقناة الصناعية، ستعمل بشكل كبير على حجب مياه الأمطار والسيول، وتحويل مسارها بعيدًا عن كردون المدينة، وتعظيم الاستفادة منها بتخزين كميات المياه في البحيرات الصناعية للاستفادة منها.

ولفت إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع؛ لتطوير منطقة البحيرة الصناعية بما يحقق الاستفادة من مياه الأمطار، وحماية المدينة.

مشروعات الحماية من إخطار السيول

يأتي ذلك، في إطار المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة في محافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات الحماية من إخطار السيول بناءً على توجهات القيادة السياسية، برئاسة عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر، تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية للأمطار، والتي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، ووصلت إلى حد السيول على سلاسل الجبال و طرق البحر الأحمر، ومناطق الجنوب ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ.