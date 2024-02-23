 أوركسترا إيطالية تستعين بآلات موسيقية مصنوعة داخل أكبر سجون روما

خلف أسوار سجن في مدينة ميلانو، يقضون فترة محكوميتهم، يعملون على صقل مهاراتهم في حرفة النجارة، عن طريق استخدام بعض الأخشاب المتبقية من قوارب المهاجرين التي تترك في ساحة للخردة.

قصة شيقة أبطالها نزلاء في سجن «أوبرا» أكبر سجن في إيطاليا، بمدينة ميلانو الإيطالية، أكثر من 1400 سجين، بما في ذلك 101 من أفراد العصابات المحتجزين في ظل نظام صارم من العزلة التامة تقريبًا، الذين استفادوا من مهاراتهم في حرفة النجارة، لصنع آلات موسيقية، وتحديدا من أخشاب قوارب المهاجرين التي تُترك في ساحة للخردة عقب وصول المهاجرين إلى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية.

شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية من جانبها، قالت إن هؤلاء المساجين، رغم أنهم خلف الأسوار، إلا أن الأمر لم يمنعهم من وضع قضية المهاجرين في الصدارة.

إعادة تدوير قوراب المهاجرين

طريقة لإعادة تدوير قوارب المهاجرين، وجدتها مؤسسة «بيت الأرواح والفنون» الإيطالية، مع تعليم السجناء المحليين حرفة جديدة.

بعض السجناء، أشاروا إلى أن هذه المشاريع لا تمثل مجرد مهمة أخرى، بل تضفي معنى جديدا على الحياة اليومية

مسرح «لا سكالا» الشهير بمدينة ميلانو شاهد على براعة هؤلاء المسجونون في حرفة النجارة، فخلال حفل موسيقي «أوكسترا البحر»، نبضت آلات كمان البحر «الكمان، الفيولا، التشيلو» بالحياة، في أول ظهور لها في 13 فبراير الجاري

14 آلة وترية تم استخدامها في «أوركسترا البحر» التي عزفت أعمالا لباخ وفيفالدي تم صنعها في «سجن أوبرا»، فيما منحت السلطات إذنا لاثنين من نزلاء السجن بحضور الحفل الموسيقي.