محافظ القليوبية يسلم 10 قوارب صيد للصيادين من الأسر الأولى بالرعاية

سلّم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدفعة الأولى المكونة من 10 قوارب صيد لـ10 صيادين من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية مجانا، تمهيدا لبدء النشاط بمحافظة القليوبية وتسليم دفعات أخرى لصيادين آخرين للعمل على دعم هذه الفئة وفتح باب رزق لهم في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والعمل على خدمة الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

ومن جانبه قدم محافظ القليوبية الشكر لمؤسسة شفا مصر للأعمال الخيرية على التعاون المثمر وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية من الصيادين، والتنسيق لتسليم دفعات أخرى لمنع القوارب القديمة من العمل لخطورتها على الصيادين، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على إنهاء كل التراخيص اللازمة لهم بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكتب مصايد مدينة بنها، وإصدار الشهادات التأمينية اللازمة لجميع الصيادين المقيدين.

تيسير سبل العيش الكريم

وأكد المحافظ خلال لقائه بالصيادين دعمه واهتمامه بهم وتمكينهم اقتصاديا وحمايتهم اجتماعيا وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم، وطالبهم بالعمل على صيانتها وتوفير سبل الأمان حفاظا على أرواحهم وأسرهم، مؤكدا أيضا دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تقوم بها مديرية التضامن الاجتماعي وتستهدف مكافحة شاملة للفقر، لتحويل الأولى بالرعاية من متلقي مساعدات إلى قوة إنتاجية.