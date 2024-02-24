السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمات جديدة على خط الوجه البحري

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة على خط «القاهرة - منوف»، وامتداد مسير قطار رقم 556 ركاب «طنطا - منوف» لمحطة القاهرة، في إطار حرصها على توفير سبل الراحة للركاب، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

مواعيد قطار رقم 533

وأعلن المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة، في تقرير له، أن الخدمة الجديدة المقرر تشغيلها، تتمثل في تشغيل قطار رقم 533 بعربات تحيا مصر ما بين «القاهرة - منوف»، موضحًا أن القطار يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحًا، ويصل إلى محطة منوف، في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أنّ الهيئة قررت مساء أمس الجمعة، امتداد مسير قطار رقم 556 ركاب «طنطا - منوف» لمحطة القاهرة، موضحًا أن القطار يتحرك من طنطا الساعة 6:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:55 مساءً، وتم تعديل جدول مسير قطار رقم 534.

توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب

ونوه المهندس محمد عامر، إلى أنّ الهيئة حريصة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، على الخطين البحري والقبلي، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة السكك الحديدية، وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأكد أنه جرى إتاحة أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات بدلا من الذهاب إلى شبابيك التذاكر، كتوفير الحجز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، أو الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال الهاتف المحمول.