إجراءات مهمة من «النقل» لمواجهة ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراءات التعامل مع ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات، مؤكدة اتخاذ ما يلزم تجاه الظاهرة التي تُعرض القطارات للتخريب، ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدي القطارات، فضلا عن تعطيل مسيرها، رغم جهود تطوير المنظومة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

تعريض حياة المواطنين للخطر

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنّه يتم تصوير مرتكبي هذه السلوكيات السلبية وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب، وتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أنّه يتم تطبيق أقصى العقوبات ليكون مرتبكي السلوكيات عبرة لغيرهم من مرتكبي السلوكيات السيئة والمضرة.

وأكدت السكة الحديد، أنّ التلفيات التي تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية الهيئة نفسها، ما يشكل عبئا كبيرا على الميزانية، والأفضل توفيرها لصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

سلبيات ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات

ونوهت الهيئة باستمرار عقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة سواء من دور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدي وتوعية الأطفال بمخاطر الظاهرة السلبية، والتي تتمثل فيما يلي.

- تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر.

- تعطيل مسير القطارات.

- تلفيات بالجرارات والعربات.

- تخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.

- تأثيرها على عمليات التطوير التي تنفذها وزارة النقل.