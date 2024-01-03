مرض تسبب في بتر قدم الفنان فادي إبراهيم.. اعرف طرق الوقاية منه

مرض صعب تسبب في بتر قدم الفنان اللبناني فادي إبراهيم، بعد مكوثه في الرعاية المركزة بأحد مستشفيات لبنان، منذ نحو شهرين، لكنه خرج مطمئنا جمهوره على حالته الصحية برسالة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، موجها الشكر له، ولكل من يدعمه في محنته المرضية التي يمر بها، لكن كثيرون لا يعرفون ما هو المرض المتسبب في بتر قدمه.

أصيب فادي إبراهيم، بالتهاب في الدم نتيجة تعرضه للغسيل الكلوي أكثر من مرة، ما أدى إلى بتر إحدى ساقيه، وفق رسالته عل «فيسبوك»، ليتساءل البعض ما مرض التهاب الدم؟ قبل أن يجيب الدكتور محمد السيد، أخصائي امراض الدم، لـ«الوطن»، على التساؤل.

ما مرض التهاب الدم؟

وفق الدكتور محمد السيد، فإن التهاب الدم يحدث نتيجة الإصابة ببكتيريا أو فيروس في مجرى الدم، ما يؤدي إلى إفراز مواد كيميائية تعمل على تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة مسببات البكتيريا في الجسم لكن دون سيطرة، كما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية وموت الأنسجة، ما يسبب الإصابة بغرغرينا، فضلا عن تسببه في تكون الجلطات الدموية بأصابع اليدين والقدمين.

أسباب مرض التهاب الدم

سببان رئيسيان لمرض التهاب الدم، أوضحهما أخصائي أمراض الدم، أولها عدوى الدم أو ما يسمى بـ«تجرثم الدم»، وثانيها التهاب الكلى أو فشلها، وهناك عدة طرق وقائية، من بينها الحفاظ على الجسم من نقل العدوى إليه، وضرورة التأكد من نظافة الأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوي والتأكد من تعقيمها بشكل جيد، إضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين.

بتر ساق فادي إبراهيم

تعشر الفنان اللبناني فادي إبراهيم، إلى أزمة صحية منذ نحو شهرين، دخل على إثرها المستشفى والرعاية المركزة، وجرى التبرع له بالدم، وفق تصريحاته لـ«الوطن»، وأصيب بالتهاب في الدم نتيجة غسيل الكلى، مما أدى إلى بتر إحدى ساقيه.