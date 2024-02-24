هشام جمال ينشر صورا مع خطيبته ليلي زاهر: أنا بتغير

شاركت الفنان هشام جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورا تجمعه بخطيبته الفنانة الشابة ليلي زاهر.

وعلق هشام جمال على الصور قائلا: «والله وارتبطت وبقيت بروح أنا بتغير ولا إيه ؟ شطورة يا لولو».

ارتباط هشام جمال وليلي أحمد زاهر

في يناير الماضي، أعلن المنتج والفنان هشام جمال ارتباطه رسميا بليلي أحمد زاهر في جو أسري اقتصر على الاهل فقط، حيث نشر هشام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورا من قراءة الفاتحة.