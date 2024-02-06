ليلى زاهر: اهتمام هشام جمال لفت نظري.. ومشاعرنا بدأت في لبنان

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن تفاصيل خطوبتها من الفنان هشام جمال قائلة: «أنا شفت اهتمامه، لما لقيته سايب كل حاجة وقال لي هعملك الأغنية، وكان مهتم يطلعني بأحسن صورة، ولما بدأ الموضوع يكون واضح وإنه مركز معايا أوي وواخد باله مني، وكل اللي عمله لفت نظري وده حرك عندي حاجات، ومن ضمن الحاجات اللي شدتني لهشام إني أنا دايما بكون مطمنة وهو موجود، زي ما والدي مصدر الأمان بالنسبة ليا».

قصة حب هشام جمال وليلى زاهر

من جانبه قال الفنان هشام جمال، خلال استضافتهما في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC: «حسينا ببعض في نفس الوقت كانت في سفرية سافرناها إلى لبنان، وكان معاها والدها ووالدتها وأنا بالصدفة كان معايا والدتي وأخويا عشان علاج ليها».

وأضاف هشام جمال: «بعد المسلسل قعدنا كتير بنتكلم قليل جدا، وهي كانت بتعمل أغاني ومكلمتنيش إني أعملها أغنية، ولكن كانت بتاخد رأيي، وفي مرة بعتتلي أغنية اللي هي كلمة أخيرة، فعجبتني أوي، فقلتلها أنا هاخرجها ليكي، وسافرنا لبنان وصورناها هناك».

وتابع: «العائلتين كانوا شبه موجودين مع بعض وكنا رايحين في وقت رأس السنة، وخرجنا كعائلتين وده مش بيحصل في الواقع عندنا، والأمور بدأت تاخد شكل تاني بالنسبة ليا، وأقول البنت دي بتمثل كل حاجة إيجابية، سواء حب أو إنها رقيقة ولذيذة وأدب وتربية وكل المعطيات الحلوة، فحسيت في الوقت ده بمشاعر ناحيتها».