أهمية عناق الأزواج لمدة 20 ثانية يوميا.. راحة نفسية وتحقيق للإبداع

هناك عدد من الاحتياجات النفسية التي يحتاجها وينتظرها كل شخص من شريك حياته لدعم صحته النفسية، وبالتالي القدرة على مواجهة صعوبات الحياة في الخارج، وإلى جانب أهمية الكلمات الحانية والجميلة ومشاعر التقدير والاحترام، يعتبر العناق من أقوى سبل دعم الصحة النفسية للطرفين، وسببًا في تعزيز ثقة كل طرف بنفسه وتحقيقه للإبداع.

أهمية عناق الأزواج لمدة 20 ثانية يوميًا

نشر الدكتور علي درنة، استشاري الصحة النفسية، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، شرح من خلاله أهمية تعبير الزوجين عن مشاعر الحب والتقدير للطرف الآخر من خلال العناق، لافتًا إلى أن العناق لمدة 20 ثانية يوميًا يعتبر وسيلة كافية لخفض التوتر ورفع نسبة هرمون السعادة في الجسم، وبالتالي تحسين الصحة النفسية بشكل عام، إلى جانب تعزيز جهاز المناعة في الجسم، والذي تزيد معه قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة.

واستشهد «درنة» في حديثه بِما قالته باحثة علم النفس فرجينيا ساتير، والتي أشارت إلى أن كل إنسان بحاجة يوميًا إلى العناق 4 مرات ليكون مرتاحًا نفسيًا، و8 مرات ليكون واثقًا من نفسه، و12 مرة ليكون مبدعًا، مضيفًا: «عليكم بالعناق، وتذكروا وحاولوا ألا تقل مدته عن 20 ثانية»، بحسب «درنة».

تأثير العناق الذاتي

ونتيجة لأهمية العناق الكبيرة وتأثيره على الصحة النفسية، فيمكن لمن لا يجد من يعانقه أن يمارس هذا الفعل بمفرده؛ إذ أكد «درنة» أن العناق الذاتي أيضًا له تأثير مشابه من حيث دعم الصحة النفسية وتعزيز الثقة في النفس، لا سيما لدى الأطفال؛ إذ يسهم في تقوية الدماغ وفتح مسارات عصبية جديدة وتعزيز القدرات الذهنية والمهارات الاجتماعية.