البابا تواضروس يترأس قداسا في كنيسة العذراء بأرض الجولف بعد تطويرها

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف بعد تطويرها، ويشاركه عدد من الأساقفة والكهنة بالكنيسة، ومن المقرر افتتاح مذابح جانبية وخدمات.

ضوابط حضور زيارة البابا تواضروس

وأعلن المركز الإعلامي لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف عن ضوابط حضور القداس وزيارة البابا للكنيسة، حيث تُفتح الأبواب اليوم من الساعة 5.30 صباحا وتُغلق 6.30 مساء، والدعوة شخصية بالاسم وبدون مرافقين، واستلامها يكون ببطاقة الرقم القومي، وكذلك الدخول بالرقم القومي مرفق مع الدعوة.

وفي سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، الذي عرض على البابا بعض الملفات الرعوية المسؤول عنها.