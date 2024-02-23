البابا تواضروس يفتتح كنيسة السيدة العذراء غدا بأرض الجولف بعد تطويرها

أعلنت كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف عن زيارة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، ليفتتح خلال زيارته الكنائس والمذابح المُلحقة بالكنيسة التي تم تطويرها لخدمة أقباط الكنيسة في الفترة الماضي.

ضوابط حضور افتتاح كنائس أرض الجولف

وحول شروط حضور الأقباط القداس وطقوس التدشين وافتتاح الكنائس، وضعت كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف ضوابط لنظام الحجز والدخول عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهي:

- الحضور لأقباط الكنيسة المُسجلين على قاعدة البيانات عن طريق الحجز على موقع الكنيسة، ويتم طباعة الدعوة والدخول عن طريقها.

- يوم السبت سيتم فتح الأبواب الساعة 5.30 صباحا وغلقها الساعة 6.30 مساء.

- الدعوة شخصية بالاسم وبدون مرافقين واستلامها ببطاقة الرقم القومي والدخول بالرقم القومي مرفق مع الدعوة.

- سيكون واضحًا على الدعوة رقم البوابة لكل منطقة.

بوابة رقم 1: البوابة الرئيسية شارع شمس الدين الذهبي.

بوابة 2: بوابة الملعب والحضانة شارع شمس الدين الذهبي.

بوابة رقم 3: شارع صلاح الوقاد.