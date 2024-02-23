البابا تواضروس يستقبل قيادات كشفية قبل استضافة مصر المؤتمر الكشفي العالمي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وماهر ساحلية رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس)، والدكتورة سارة مجدي من المفوضية الدولية للمرشدات، والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي

خلال اللقاء جرت مناقشة استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس المقبل، وأعرب الوفد الكشفي عن شكره لقداسة البابا على مباركته للانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

وعرض الوفد على قداسة البابا أهداف الرابطة والدول الأعضاء في الرابطة، كما جرت دعوة قداسته لحضور افتتاح مؤتمر الرابطة الذي سيعقد علي هامش المؤتمر العالمي في القاهرة، وأبدى موافقته معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به الكشافة في بناء شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وجعل شخصياتهم قادرة على التغيير للأفضل.